Мадуро назвал историческим свой визит на саммит БРИКС в Казани

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает свой визит на саммит БРИКС в Казани историческим. Об этом он сообщил журналистам после прибытия в аэропорт Казани.

"Мы приехали на этот исторический саммит. Первый раз, когда президент Венесуэлы лично присутствует на встрече лидеров стран БРИКС. Это историческое (событие. – Прим. ред.). Раньше мы участвовали на уровне министров иностранных дел, экономики, коммуникаций, культуры", – приводит РИА Новости слова Мадуро.

Глава Венесуэлы добавил, что группа БРИКС уже превратилась в эпицентр нового многополярного мира и геополитики. Венесуэла готова предложить странам БРИКС+ пакет проектов и возможностей в нефтяной сфере, подчеркнул Мадуро. Он также не исключил, что может обсудить с Владимиром Путиным вопросы военно-технического сотрудничества Москвы и Каракаса.

Ранее Путин в рамках саммита БРИКС назвал отношения России и Китая образцом международного сотрудничества для современного мира. Также он отметил, что такое сотрудничество носит равноправный и взаимовыгодный характер.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. По словам Путина, уже 30 стран готовы присоединиться к объединению, чтобы в той или иной степени начать сотрудничать.