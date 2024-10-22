Офис Гутерриша сообщил, что генсек ООН примет участие в мероприятиях БРИКС

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил заместитель представителя генсека Фархан Хак, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли на встрече Владимира Путина и Гутерриша на саммите БРИКС обсуждаться реформа ООН, отметил, что в состав Совбеза организации должны входить Бразилия, Индия и страны Африканского континента.

В свою очередь, МИД Украины назвал неправильным решение генсека приехать на саммит БРИКС в Казани. При этом Гутерриш отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии.

Между тем Путин сообщил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%. По словам президента РФ, страной реализуется план, который направлен на продвижение партнеров по направлениям политики и безопасности, финансам и экономике, а также культурным и гуманитарным связям.