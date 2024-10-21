Песков заявил, что у России есть позиция по реформированию ООН

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Россия имеет свою точку зрения по поводу реформирования ООН, но такие вопросы должны решаться консенсусом, достичь которого непросто, пока страны – члены Совбеза ООН находятся в состоянии разногласий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В состав Совбеза должны входить Бразилия, Индия и страны Африканского континента, отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли на встрече Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша на саммите БРИКС обсуждаться реформа ООН.

Ранее глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что ООН похожа на старую компанию, не поспевающую за рынком и занимающую место. Во время своего выступления на экономической конференции в Нью-Дели Джайшанкар отметил, что ООН, по сути, выступает лишь сторонним наблюдателем в происходящих в мире конфликтах.