Илон Маск призвал свести к минимуму власть ООН

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Власть Организации Объединенных Наций необходимо свести к минимуму. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Он прокомментировал пост одного из пользователей, который назвал ООН одним из самых коррумпированных органов в мире и отметил, что организация стала прокси "китайско-российско-иранской оси".

"Власть ООН должна быть сведена к минимуму", – указал американский предприниматель.

Ранее Маск решил перенести штаб-квартиру принадлежащей ему компании X из Калифорнии в Техас из-за стремления калифорнийских властей запретить свободу слова. Переезд главного офиса состоялся 13 сентября.

Маск еще в июле этого года заявлял, что перенесет штаб-квартиру из Сан-Франциско в Остин, штат Техас. Тогда сообщалось, что причиной переезда компании стали разногласия между предпринимателем и властями Калифорнии, возникшие в результате принятия губернатором штата Гэвином Ньюсомом закона о полномочиях образовательных учреждений в вопросах гендерного самоопределения детей.

Тогда же Маск пообещал, что, помимо соцсети X, в Техас переедет и SpaceX. Он отметил, что главный офис компании будет перенесен из Хоторна, штат Калифорния, на базу Starbase в Техасе.

