Илон Маск перенес штаб-квартиру соцсети X из Калифорнии из-за проблем со свободой слова

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Американский миллиардер Илон Маск решил перенести штаб-квартиру принадлежащей ему компании X из Калифорнии в Техас из-за стремления калифорнийских властей запретить свободу слова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что переезд главного офиса состоялся 13 сентября.

Маск еще в июле этого года заявлял, что перенесет штаб-квартиру из Сан-Франциско в Остин, штат Техас. Тогда сообщалось, что причиной переезда компании стали разногласия между предпринимателем и властями Калифорнии, возникшие в результате принятия губернатором штата Гэвином Ньюсомом закона о полномочиях образовательных учреждений в вопросах гендерного самоопределения детей.

Согласно этому закону, теперь местные образовательные учреждения Калифорнии не имеют права устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия ученика сообщать его родителям какие-либо сведения, связанные с сексуальной ориентацией ребенка или его половой принадлежностью.

Тогда же Маск пообещал, что, помимо соцсети X, в Техас переедет и SpaceX. Он отметил, что главный офис компании будет перенесен из Хоторна, штат Калифорния, на базу Starbase в Техасе.