Маск пригрозил запретить все устройства Apple в своих компаниях из-за нового ИИ

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что запретит использование устройств компании Apple во всех своих организациях из-за технологии искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"Либо остановите это жуткое шпионское ПО, либо все устройства Apple будут запрещены на территории моих компаний", – прокомментировал Маск публикацию главы Apple Тима Кука, который заявил, что Apple Intelligence является новой главой в искусственном интеллекте.

Илон Маск назвал интеграцию OpenAI на уровне операционной системы неприемлемым нарушением безопасности. Он также добавил, что посетители его компаний должны будут оставлять свои устройства Apple на входе.

"Это просто абсурд, что Apple недостаточно умна, чтобы создать свой собственный ИИ, но при этом каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность! Apple не имеет ни малейшего представления о том, что происходит на самом деле, когда они передают ваши данные OpenAI. Они продают вас втридорога", – добавил бизнесмен.

Ранее корпорация Apple представила новую операционную систему iOS 18 в ходе конференции для разработчиков WWDC 2024.

До этого Минцифры РФ начало тестировать технологию GPT на портале госуслуг. Результаты могут быть представлены уже в сентябре этого года.