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Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что ООН похожа на старую компанию, не поспевающую за рынком и занимающую место. Об этом сообщает Press Trust of India.

По информации агентства, во время своего выступления на экономической конференции в Нью-Дели Джайшанкар отметил, что ООН, по сути, выступает лишь сторонним наблюдателем в происходящих в мире конфликтах.

Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба сказал, что республика собирается стать членом ООН. По его словам, вступление в организацию – "конечная цель" Абхазии по широкому международному признанию страны. Это очень сложный процесс, признался Шамба и выразил надежду, что в обозримом будущем число стран, которые признают республику в качестве суверенного и независимого государства, увеличится.