ВСУ нанесли 66 ударов по населенным пунктам в Брянской области

Фото: 123RF/zabelin

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки нанесли 66 ударов по населенным пунктам в приграничных районах Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ продолжают наносить варварские удары по нашему приграничью", – отметил глава Брянской области.

На атакованных местах уже работают оперативные и экстренные службы, а также комиссии по оценке ущерба. Богомаз призвал местных жителей соблюдать меры безопасности, беречь себя и своих близких.

Ранее глава региона рассказывал, что с вечера 6 мая и за прошедшую ночь 7 мая над областью уничтожили свыше 140 воздушных целей, включая одну крылатую ракету. В отражении атаки были задействованы подразделения ПВО Минобороны РФ, отряда "БАРС-Брянск" и местной Росгвардии.

Кроме того, за минувшую ночь российские ПВО также уничтожили не менее 7 БПЛА в 4 муниципалитетах Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений не было.

