Захарова подтвердила, что перемирие на Украине вступит в силу ночью 8 мая

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Объявленное Владимиром Путиным перемирие в честь 80-летия Победы вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая, хотя Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали обстрелы даже на Пасху. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она напомнила, что украинский лидер Владимир Зеленский 3 мая отказался поддерживать инициативу о перемирии, утверждая, что такое предложение несерьезно. Кроме того, на Пасху ВСУ нарушили режим прекращения огня около 5 тысяч раз.

"Для Зеленского, как мы уже знаем, ни осталось ничего святого. Надругавшись над памятью собственного деда, кавалера двух орденов Красной Звезды Семена Ивановича Зеленского, который прошел героический путь в годы Великой Отечественной войны, глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 Мая", – заявила представитель МИД России.

Как отметила Захарова, Зеленский допустил угрозы в адрес гостей Москвы и участников парада Победы, а затем, осознав резонанс своих слов, попытался возложить ответственность за возможные провокации на Россию.

"Минуточку. Так это же киевский режим после каждого обстрела гражданской инфраструктуры, после каждого взрыва, после каждого преднамеренного убийства потирая руки говорит, что это их рук дело. Официальные лица структуры государственной, если ее еще можно так назвать, власти на Украине всегда подтверждают свое участие в реализации этих самых терактов", – добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия даст адекватный ответ, если Украина нарушит майское перемирие. Он также напомнил, что украинские власти на данный момент не дали конкретного ответа на инициативу Путина.

Песков отметил, что предложение сохраняет актуальность. Он добавил, что соответствующие указания были даны верховным главнокомандующим.