Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 524 дрона самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также удалось сбить пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", 6 управляемых авиационных бомб JDAM и 2 снаряда РСЗО HIMARS.

Кроме того, российские ударные БПЛА, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Также удалось поразить места запуска беспилотников, объекты инфраструктуры военных аэродромов и склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов.

Перемирие в зоне СВО будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время со стороны РФ будут приостановлены все боевые действия.

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг перемирие и заявил, что не сможет гарантировать безопасность гостей парада на День Победы в Москве.

Своими действиями Киев старается сорвать праздник, уверен глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, Украина намеренно создает атмосферу хаоса и страха, чтобы надежда на скорый мир рухнула.

