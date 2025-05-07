Песков высказался о целях атак Киева на Москву

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил задать вопрос относительно цели атак украинских БПЛА на Москву в первую очередь Киеву.

"Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите", – сказал пресс-секретарь.

Ранее Песков прокомментировал возможность удара "Орешником" в ответ на атаки Вооруженных сил Украины. Он заявил, что позиция России по перемирию известна, и общие указания даны.

Перемирие в зоне спецоперации будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия со стороны РФ.

Однако если киевский режим продолжит наносить удары, то Россия даст адекватный ответ на это, подчеркивал Песков. Представитель Кремля также напомнил, что украинские власти не дали конкретного ответа на инициативу Владимира Путина о майском перемирии.