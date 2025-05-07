Песков прокомментировал возможность удара "Орешником" в ответ на атаки ВСУ

Фото: kremlin.ru

Позиция РФ по перемирию известна, и общие указания даны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности применения ракетного комплекса "Орешник" в ответ на атаки украинских БПЛА.

"В данном случае нечего комментировать <...> Никаких новых элементов здесь нет", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

По предложению Владимира Путина, перемирие в зоне СВО будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия со стороны России.

Но если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наносить удары, то РФ ответит на это.

По мнению главы Госсовета Крыма Владимира Константинова, Украина пытается сорвать празднование Дня Победы в России, намеренно создавая атмосферу хаоса и страха.

