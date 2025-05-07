Дежурные силы ПВО сбили две ракеты ВСУ на Кубани

Фото: телеграм-канал "Фёдор Бабенков | Темрюкский район"

Дежурные силы ПВО сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе кубанской станицы Тамань, незначительно повреждены 17 домов, включая многоквартирный. Об этом сообщает глава Темрюкского района Федор Бабенков в своем телеграм-канале.

Бабенков подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал. Специалисты зафиксировали повреждения остекления и фасадных элементов домов. Людям, чьи дома пострадали, оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что российским силам ПВО удалось отразить очередную атаку БПЛА на Москву. На месте падения обломков дронов задействованы экстренные службы.

В Минобороны РФ заявили, что за прошедшие сутки было уничтожено 524 беспилотника ВСУ над регионами России. Также удалось сбить пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", 6 управляемых авиационных бомб JDAM и 2 снаряда РСЗО HIMARS.