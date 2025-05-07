Собянин: система ПВО ликвидировала еще два БПЛА на подлете к Москве

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву, в среду, 7 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул мэр столицы, на месте падения обломков дронов задействованы экстренные службы.

До этого мэр также сообщал, что российским силам ПВО удалось отразить очередную атаку БПЛА. Позже стало известно об еще одном ликвидированном беспилотнике.

Спустя время Собянин заявил об уничтожении еще двух вражеских дронов. Вскоре силы ПВО сбили еще пять украинских БПЛА.

Затем мэр сообщил об уничтожении еще трех вражеских беспилотников на подлете к Москве.

При этом в ночь на 7 мая в Московском регионе также работали системы ПВО. На тот момент число сбитых дронов составляло 17, указывал Собянин.

