07 мая, 17:13Мэр Москвы
Собянин: силами ПВО сбит летевший к Москве БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Сергей Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, в среду, 7 мая. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.
Градоначальник добавил, что на месте падения обломков БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 7 мая в столичном регионе также работали системы ПВО. Собянин сообщал, что российские силы уничтожили семь беспилотников, летевших в сторону столицы.
Вскоре мэр заявил о ликвидации еще двух вражеских БПЛА, летевших на Москву.