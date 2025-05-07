Собянин: силами ПВО сбит летевший к Москве БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, в среду, 7 мая. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что на месте падения обломков БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 7 мая в столичном регионе также работали системы ПВО. Собянин сообщал, что российские силы уничтожили семь беспилотников, летевших в сторону столицы.

Вскоре мэр заявил о ликвидации еще двух вражеских БПЛА, летевших на Москву.