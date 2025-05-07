Собянин: пресечена попытка атаки еще пяти беспилотников на Москву

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице российские силы ПВО сбили пять вражеских БПЛА в среду, 7 мая. Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Незадолго до этого Собянин также сообщил, что силы ПВО отразили очередную атаку беспилотника. Позже стало известно об еще одном ликвидированном БПЛА.

Спустя время Собянин заявил об уничтожении еще двух вражеских дронов.

В ночь на 7 мая российские силы уничтожили семь беспилотников, летевших в сторону столицы. Кроме того были ликвидированы еще два вражеских дрона.

