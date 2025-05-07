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07 мая, 19:41

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО еще двух украинских беспилотников на подлете к столице в среду, 7 мая. Об этом градоначальник заявил в своем телеграм-канале.

По словам мэра, на месте падения обломков в данный момент работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин также сообщил, что российские силы ПВО отразили очередную атаку беспилотника. Позже стало известно об еще одном ликвидированном БПЛА.

Кроме того, в ночь на 7 мая российские силы уничтожили семь беспилотников, летевших в сторону столицы. Спустя время Собянин заявил об уничтожении еще двух вражеских дронов.

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