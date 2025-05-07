Собянин: еще один летевший к Москве беспилотник ликвидирован

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин сообщил, что была отражена атака еще одного беспилотного летательного аппарата, направлявшегося на Москву, в среду, 7 мая. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Незадолго до этого Собянин также сообщил, что силы ПВО отразили атаку дрона. Кроме того, в ночь на 7 мая российские силы уничтожили семь беспилотников, летевших в сторону мегаполиса.

Позже стало известно об уничтожении еще двух вражеских дронов. На тот момент их число составляло 17. На месте падения обломков также действовали экстренные службы.

