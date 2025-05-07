Собянин сообщил об уничтожении еще трех вражеских БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин заявил об уничтожении еще трех вражеских беспилотников на подлете к Москве в среду, 7 мая. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, на месте падения обломков в данный момент работают специалисты оперативных служб.

До этого мэр также сообщал, что российским силам ПВО удалось отразить очередную атаку БПЛА. Позже стало известно об еще одном ликвидированном беспилотнике.

Спустя время Собянин заявил об уничтожении еще двух вражеских дронов. Вскоре силы ПВО сбили еще пять украинских БПЛА.

В ночь на 7 мая российские силы уничтожили семь беспилотников, летевших в сторону столицы. Кроме того, были ликвидированы еще два вражеских дрона.

