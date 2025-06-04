Politico: удары Киева по аэродромам РФ не отразятся на преимуществе России в СВО

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Удары Украины по российским военным аэродромам не отразятся на преимуществе России в СВО, сообщает издание Politico.

Как отмечают журналисты, РФ наращивает производство баллистических ракет и ударных БПЛА, в то время как у Украины есть только восемь комплексов ПВО Patriot, из которых лишь шесть могут функционировать одновременно.

Помимо этого, по данным издания, украинская армия вынуждена тратить по два снаряда на отражение одного российского. При этом у ВСУ осталось не более чем 200 снарядов для Patriot.

ВСУ нанесли удары с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях днем 1 июня. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники.

Спустя некоторое время президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. По его словам, для этого Киев задействовал 117 дронов.

При этом газета NYT сообщала, что украинская атака на военные аэродромы России не помешает ВС РФ продолжить наступление в зоне спецоперации. Кроме того, по информации издания, официальные лица США ожидают "значительный ответный удар" со стороны российской армии.