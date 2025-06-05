NYT: Трамп испытывает особую враждебность к Зеленскому

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Президент США Дональд Трамп испытывает особую враждебность к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных советников Трампа.

"Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский – "плохой парень", подталкивающий мир к пропасти ядерной войны", – говорится в статье.

При этом американский лидер ведет себя более почтительно по отношению к Владимиру Путину, хотя иногда и выражает свое разочарование, указано в статье. По словам автора материала, ранее Трамп думал, что его заявления о хороших отношениях с президентом РФ помогут быстро завершить конфликт на Украине, однако затем он осознал, каковы в действительности пределы влияния США.

Ранее президент США уже отмечал, что Зеленский не самый легкий в общении человек и с ним зачастую "непросто иметь дело". Вместе с тем Трамп не смог ответить на вопрос, достаточно ли Украина прикладывает усилий для достижения договоренностей с Россией.

Трамп также заявлял, что Зеленский своими заявлениями и риторикой только создает проблемы для страны и отдаляет перспективы мирного урегулирования конфликта.