Песков рассказал о терпимости России к словам Трампа о Путине

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Россия терпимо относится к высказываниям американского президента Дональда Трампа о Владимире Путине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Sky News.

Таким образом он ответил на вопрос, как отреагировали в Москве на слова Трампа, посоветовавшего Путину сначала урегулировать украинский конфликт, а уже затем предлагать посреднические усилия между Ираном и Израилем.

"У всех разный язык, у президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить, мы достаточно терпимы и ожидаем, что все будут терпимы к нам. В ответ мы терпимо относимся к нашим визави, поэтому мы не считаем это неверным утверждением", – заявил Песков.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они обсудили вопросы украинского и иранского кризисов, в том числе предложение Москвы о посредничестве в диалоге с Тегераном. Трамп также выразил уверенность в достижимости урегулирования конфликта на Украине.

Песков отмечал, что организация встречи Путина и Трампа к настоящему моменту не обсуждается. Сам российский лидер сообщал, что потенциальная встреча с американским коллегой была бы полезной, но она должна быть подготовленной.