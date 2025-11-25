ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Льгову в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

"В результате вражеских ударов по городу Льгову незначительно повреждено несколько домов, в том числе многоквартирных (взрывной волной выбиты окна)", – написал он.

Хинштейн добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Туда прибыл и глава города Алексей Клемешов. Губернатор подчеркнул, что работы по восстановлению будут начаты незамедлительно.

По его словам, также удары были нанесены и по Льговскому району. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры в Запорожской области. В результате атаки была повреждена подстанция Васильевской РЭС. На время проведения восстановительных работ были отключены 5 тысяч абонентов из сел Орлянское, Ясная Поляна, Видножино, Малая и Великая Белозерка.

