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31 августа, 14:15

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Более 1,5 млн учащихся примут московские школы, детсады и колледжи

Более 1,5 млн учащихся примут московские школы, детсады и колледжи

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Более полутора миллиона учащихся и воспитанников примут московские школы, детские сады и колледжи в новом учебном году, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Среди них 100 тысяч первоклассников и 44 тысячи первокурсников колледжей. Всего же сентябре в столице откроется 31 новое учебное заведение, а до конца года юных москвичей примут еще девять учреждений. В этом году в столице запустили программу реконструкции школ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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