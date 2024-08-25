Светлана Акулова: в "Музеоне" отметили день рождения панды Катюши

Фото: Маргарита Севьянц

Первому празднованию дня рождения панды Катюши посвятили день на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", передает Агентство "Москва". Как уточняется, площадкой для праздника стал парк "Музеон".

"Катюша – первая панда, которая родилась в России. Ее родители – панды Диндин и Жуи – приехали в Россию в 2019 году по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Катюша родилась 24 августа 2023 года, имя для нее выбрали жители Москвы. Бамбуковых мишек полюбили жители всей России. Ежедневно павильон "Фауна Китая" в Московском зоопарке посещают около 15 тысяч человек из разных уголков нашей большой страны", – сказала генеральный директор Московского зоопарка, инженер-эколог Светлана Акулова, которая открыла праздничную программу приветственным словом.

Затем состоялся показ фильма "Катюша – первая в России", снятом по инициативе Московского зоопарка. Документальная кинолента рассказывает о первом знакомстве российских зоологов с родителями Катюши, самкой Диндин и самцом Жуи, их характерах, беременности и материнстве Диндин. Специально для фильма Акулова и киперы дали эксклюзивные комментарии о жизни панд в столичном зоосаде.

Также в рамках праздничной программы состоялись чтение панда-стишков, которые активно сочиняют подписчики официальных страниц Светланы Акуловой и Московского зоопарка, и викторина на знание особенностей бамбуковых медведей.

Власти Москвы надеются на появление у панды Катюши брата или сестры, рассказал глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Он также напомнил, о традиции возвращения панд в Китай.

