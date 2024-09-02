Депутаты Мосгордумы поздравили школьников ЮЗАО с началом учебного года

Фото: телеграм-канал "Московская городская Дума"

Школьники Юго-Западного административного округа приступили к учебе 2 сентября, торжественные линейки в целях безопасности проходили в актовых и спортивных залах школ. Поздравить первоклассников с началом учебы пришли депутаты Мосгордумы, представляющие интересы жителей ЮЗАО.

"Добрый день дорогие ребята, уважаемые родители и педагоги! Сегодня большое событие для всего нашего города. Около 1,7 миллиона ребят учатся в московских школах и ходят в детские сады. Это каждый восьмой житель столицы. И каждый восьмой рубль городского бюджета инвестируется в будущее, в лучшую в стране систему образования. Среди победителей Всероссийских олимпиад 51% – это московские школьники. В ведущие вузы страны больше всего поступило именно наших выпускников", – рассказал депутат Мосгордумы Александр Семенников в физкультурном зале школы № 1356.

Он отметил, что в столице открыты профессиональные классы – медицинские, научные, инженерные. В старшей школе успешно действует предпрофильное образование.

"Все это необходимо, чтобы ребята вступали во взрослую жизнь подготовленными и имели конкурентные преимущества. Поэтому, дорогие одиннадцатиклассники, еще одно усилие, и вас ждут лучшие московские вузы. А у первоклассников впереди одиннадцать чудесных лет", – отметил Семенников.

Депутат Наталия Метлина посетила школы в районах Коньково и Теплый Стан. В школе № 1507 она пожелала школьникам быть любознательными, не бояться задавать вопросы и искать ответы.

"Верьте в себя и свои силы. Уверена, что именно вы сможете изменить мир к лучшему! А мы будем продолжать создавать инфраструктуру, развивать программы дополнительного образования и вовлекать родителей в образовательный процесс. Продолжится строительство новых современных школ и детских садов. И у всех школьников столицы будут комфортные условия для учебы и развития", – заявила Метлина.

В свою очередь, депутат Людмила Гусева пообщалась с родителями и учениками в школе № 2009 в Южном Бутово.

"Для каждого из вас, и учеников, и родителей, этот день навсегда останется одним из самых ярких воспоминаний в жизни. Уверена, что школьные годы будут счастливой и благословенной порой, в которой вас будут окружать мудрые педагоги и верные друзья", – отметила Гусева.

Между тем Сергей Собянин в День знаний открыл школу № 1514 в Обручевском районе Москвы, которую реконструировали по стандарту "Моя школа". Кроме того, градоначальник во время разговора поздравил детей с началом нового учебного года и пожелал им "удачи, здоровья и хорошего настроения".

Реконструкцию школы начали в июле прошлого года и завершили в июле этого года. В рамках данных работ специалисты должны были организовать для школьников и учителей современную образовательную среду. Всего к началу нового учебного года были подготовлены 580 детских садов, школ, колледжей и учреждений допобразования, подведомственных департаменту образования и науки Москвы.