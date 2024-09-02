Депутат МГД Головченко: в троицкой школе для 2 100 учеников прозвенел первый звонок

Фото: Павел Демин

В понедельник, 2 сентября, на Октябрьском проспекте Троицка торжественно открылся один из самых больших образовательных комплексов не только Москвы, но и страны. Новое подразделение троицкой Гимназии имени Пушкова рассчитано на обучение 2 100 школьников, а расположенный по соседству детский сад смогут посещать 350 воспитанников. В первой школьной линейке принял участие депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

"Признаюсь, мы до последнего момента не были уверены, что строители успеют устранить все замечания комиссии и передать объект городу до начала учебного года. Тем не менее команда подрядчика справилась. Отдельная благодарность коллективу Гимназии Пушкова, муниципальным депутатам и администрации Троицка, которые заранее подготовили все необходимое, чтобы школа без промедления включилась в образовательный процесс", – сообщил он.

Новая школа с площадью 31 тысяча квадратных метров сможет вместить 800 учеников начальных классов и 1 300 школьников среднего и старшего возраста. Начальная школа располагается в отдельном крыле и имеет собственный вход.

Архитекторы намеренно спроектировали здание так, чтобы оно не производило впечатления доминанты и органично вписывалось в окружающий зеленый ландшафт. Для детей оснащены столовая с пищеблоком и обеденными залами на 650 и 400 мест, бассейн, рассчитанный на одновременные занятия 64 пловцов, а также спортзалы и залы для занятий художественной гимнастикой.

Образовательный комплекс предлагает широкий спектр возможностей для обучения и развития детей. В школе будут IT-полигон, планетарий, музей, комплекс лабораторий, мастерские, шахматный класс, библиотека на 50 тысяч книг и два актовых зала. Комплекс также включает в себя современный детский сад с площадью 5 500 квадратных метров на 14 групп. В детском саду есть бассейн и лифт.

"Троицкая школа войдет в топ-5 крупнейших образовательных учреждений России. Сопоставимые по размерам школы есть только в Москве и в Воронеже", – добавил Головченко.

В День знаний Сергей Собянин открыл школу № 1514 в Обручевском районе Москвы, которую реконструировали по стандарту "Моя школа". Было обустроено 28 учебных и три специализированных кабинета, учебные помещения с раздвижными трансформируемыми перегородками для занятий в больших и малых группах, медиатека, три спортзала, обеденный зал и два лабораторно-исследовательских комплекса.

