Дегтярев подтвердил возможность проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что идея проведения матчей между хоккеистами НХЛ и КХЛ уже прорабатывается. Возможность проведения этих встреч обсуждалась во время телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Американский лидер поддержал инициативу, которая может стать шагом к нормализации отношений между странами. Пока подробности о составах команд и местах проведения матчей не раскрываются, но эксперты предполагают, что игры могут состояться как в России, так и в США.

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