Фетисов назвал предательством показ ЧМ по хоккею в России

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Трансляция матчей чемпионата мира (ЧМ) по хоккею в условиях СВО и лишения российской сборной права на участие является предательством, заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат ГД Вячеслав Фетисов.

"Я считаю, что в сегодняшней ситуации это предательство. Потому что ребята (бойцы спецоперации на Украине. – Прим. ред.) бьются за наше будущее, а мы смотрим на сборные этих стран", – сказал Фетисов в беседе с РИА Новости.

Он объяснил, что смотрел в компании хоккейный матч "Кубка Гагарина", но потом кто-то переключил на трансляцию игры ЧМ. Его шокировало, что матчи чемпионата все еще транслируют и обсуждают.

"Зачем мы это делаем и для кого? Оттуда (с ЧМ. – Прим. ред.) нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи. Это точно не для меня", – подчеркнул он.

Ранее канадский нападающий клуба "Салават Юлаев" Джошуа Ливо, форвард "Трактора" Максим Шабанов и нападающий "Ак Барса" Артем Галимов были номинированы на премию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Золотая клюшка".

Ливо принял участие в 62 матчах сезона, набрал 80 очков и забил 49 голов. При этом Шабанов набрал 67 очков и забил 23 гола, а Галимов забросил 35 шайб и набрал 59 очков.

