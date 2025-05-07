Песков назвал дискриминацией отказ МОК аккредитовать российские СМИ на Олимпиаду

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Отказ Международного олимпийского комитета (МОК) аккредитовать не специализирующиеся на спорте российские СМИ на Олимпиаду 2026 года является дискриминацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как он подчеркнул, Москва осуждает такое решение.

В Кремле при этом надеются, что ситуация с допуском российских футболистов на международные соревнования разрешится.

"Конечно, считаем в настоящее время отсутствие такой возможности крайне несправедливым. Поэтому надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится", – сказал Песков.

Ранее президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на то, что после окончания украинского конфликта организация сможет допустить сборную России к участию в чемпионате мира 2026 года.

Американский лидер, в свою очередь, сказал, что не был в курсе такого действующего запрета.

До этого сербский футболист Зоран Тошич заявил о скором возвращении России на международную арену. Однако исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и национальные федерации не возвращать российских спортсменов на турниры.