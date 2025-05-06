Экс-футболист "Ромы" Франческо Тотти ответил на критику после поездки в Россию

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Бывший футболист римской "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти отреагировал на критику после его визита в РФ, передает "Газета.ру".

Во время эфира ток-шоу Che tempo che fa Тотти заявил, что отправился в Россию, потому что его пригласили на спортивное мероприятие.

"Я побывал на нем, что в этом плохого? Почему нет?" – ответил спортсмен.

Известно, что Тотти был специальным гостем международной премии РБ, которая состоялась 8 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер. При этом ранее спортсмен подчеркивал, что он готов отказаться от мероприятия, если его об этом попросят.

Кроме того, в соцсетях итальянцы также обвиняли Тотти в пророссийской пропаганде и поддержке Владимира Путина. Футболист подвергся оскорблениям и косвенным угрозам.

Ранее Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла предложение Российского футбольного союза (РФС) провести товарищеский матч осенью. В письме также отмечается, что сборная Бразилии заинтересована в матчах.