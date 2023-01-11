Росздравнадзор предупредил о временных задержках в поставках лекарств в аптеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Росздравнадзор проинформировал о высокой вероятности временных задержек в поставках лекарств в аптеки страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Увеличение времени поставок обусловлено высоким спросом и логистическими трудностями со стороны как поставщиков, так и производителей.

"При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации", – говорится в сообщении Росздравнадзора.

На фоне задержек поставок в РФ активизировались мошенники, предлагающие доставить необходимые препараты по предоплате в размере 50% от стоимости лекарства. В ведомстве предупредили, что приобретенные через злоумышленников лекарства являются некачественными или вовсе могут быть не доставлены получателям.

Ранее в СМИ появилась информация о нехватке в российских аптеках гормонального препарата "Тамоксифен", применяющегося при лечении рака молочной железы. Лекарство отсутствует в продаже в офлайн- и онлайн-аптеках.

В качестве аналога россиянам предлагают импортный "Фарестон". Однако стоимость произведенного за рубежом препарата превышает цену отечественного в 10 раз. Кроме того, регулярные поставки импортного лекарства в РФ не налажены.



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