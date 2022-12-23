Врач рассказала, чем опасен бесконтрольный прием мочегонных

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Бесконтрольный прием мочегонных препаратов может привести к аритмии и спровоцировать приступ подагры. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Мочегонные обычно назначаются, когда сердце и почки не справляются со своей функцией. Но когда мы сами начинаем принимать их просто так, чтобы справиться с какими-то отеками, это может привести к крайне отрицательным последствиям для организма", – предупредила эксперт.

Поскольку такие препараты предназначены для выведения жидкости из организма, их хаотичный прием может стать причиной снижения артериального давления, отметила Романенко.



Татьяна Романенко врач-терапевт Еще такие препараты выводят из организма калий, и это может привести к нарушениям ритма сердца.

Также эти лекарства способны повышать уровень мочевой кислоты, что может спровоцировать приступ подагры, подчеркнула Романенко.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила об опасном последствии злоупотребления нестероидными противовоспалительными препаратами. Дело в том, что такие лекарства угнетают кроветворение и могут спровоцировать развитие анемии.

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