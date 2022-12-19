18:27Общество
Врач назвала популярную привычку, которая приводит к анемии
Фото: depositphotos/Farion_O
Бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к развитию анемии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, некоторые люди часто пьют их от головной, а также боли в суставах и позвоночнике.
Также анемия может развиться в результате онкологического заболевания. Часто это один из первых признаков, отметила Чернышова.
"Это не обязательно именно рак крови – даже рак желудка может так проявиться", – пояснила она.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что бесконтрольный прием препаратов и биологически активных добавок (БАДов) с содержанием йода может привести к повышенной активности щитовидной железы – гипертиреозу. При этом состоянии у людей снижается вес, повышается давление и может возникнуть пучеглазие.
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