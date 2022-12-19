Врач назвала популярную привычку, которая приводит к анемии

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Бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к развитию анемии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, некоторые люди часто пьют их от головной, а также боли в суставах и позвоночнике.



Надежда Чернышова врач-терапевт Нестероидные противовоспалительные средства очень сильно угнетают кроветворение. И это через какое-то время приводит к выраженной анемии, причину которой потом долго не могут найти.

Также анемия может развиться в результате онкологического заболевания. Часто это один из первых признаков, отметила Чернышова.

"Это не обязательно именно рак крови – даже рак желудка может так проявиться", – пояснила она.



Надежда Чернышова врач-терапевт В любом случае всегда нужно искать причину. Нельзя просто так отмахиваться, думать, что мы сейчас попьем железо и все наладится. Надо понимать, откуда эта анемия.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что бесконтрольный прием препаратов и биологически активных добавок (БАДов) с содержанием йода может привести к повышенной активности щитовидной железы – гипертиреозу. При этом состоянии у людей снижается вес, повышается давление и может возникнуть пучеглазие.



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