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18:27

Общество

Врач назвала популярную привычку, которая приводит к анемии

Фото: depositphotos/Farion_O

Бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к развитию анемии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, некоторые люди часто пьют их от головной, а также боли в суставах и позвоночнике.

Нестероидные противовоспалительные средства очень сильно угнетают кроветворение. И это через какое-то время приводит к выраженной анемии, причину которой потом долго не могут найти.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Также анемия может развиться в результате онкологического заболевания. Часто это один из первых признаков, отметила Чернышова.

"Это не обязательно именно рак крови – даже рак желудка может так проявиться", – пояснила она.

В любом случае всегда нужно искать причину. Нельзя просто так отмахиваться, думать, что мы сейчас попьем железо и все наладится. Надо понимать, откуда эта анемия.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что бесконтрольный прием препаратов и биологически активных добавок (БАДов) с содержанием йода может привести к повышенной активности щитовидной железы – гипертиреозу. При этом состоянии у людей снижается вес, повышается давление и может возникнуть пучеглазие.

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