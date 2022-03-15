Врач перечислила главные признаки анемии

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что анемия может сопровождаться различными симптомами, однако чаще всего проявляется слабостью.
Как правило, малокровие возникает в результате дефицита витаминов группы В и железа в организме, пояснила врач. Такие состояния могут быть как наследственными, так и приобретенными вследствие каких-либо заболеваний желудочно-кишечного тракта или иных кровопотерь, уточнила специалист.
"Анемия возникает, когда железо и форменные элементы крови куда-то тратятся. Ну и, соответственно, бывает анемия смешанного характера – когда просто нарушается синтез клеток крови, повышаются траты железа в организме. В частности, у женщины при беременности может развиваться малокровие, потому что потребности в железе возрастают и не всегда получается эти потребности восполнить", – объяснила она.
Романенко напомнила, что в большинстве случаев анемия является симптомом какого-то другого основного заболевания, в том числе онкологии или гормонального сбоя. Терапевт добавила, что для постановки диагноза достаточно сдать общий анализ крови. При выявлении снижения гемоглобина и эритроцитов, врач назначит подходящий план дальнейшего обследования, заключила эксперт.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, о каких недугах иногда предупреждает разбитость по утрам. По ее словам, это могут быть любые воспалительные и хронические болезни, COVID-19 или ОРВИ. Такая же проблема наблюдается у людей при анемии и авитаминозах.
Кроме того, усталость по утрам может возникать из-за переутомления, уточнила Чернышова. В таком случае человеку назначается медикаментозная терапия или санаторное лечение. Также разбитость после пробуждения провоцирует недостаток или, наоборот, переизбыток сна, подчеркнула терапевт.
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