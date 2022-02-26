Микробиолог рассказала, как справиться с дефицитом железа в организме

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Микробиолог Анча Баранова предостерегла от внутривенных уколов с железосодержащими препаратами, сообщает Pravda.Ru.

Врач подчеркнула, что такая процедура провоцирует системное воспаление. Если уровень ферритина меньше чем 100 микрограмм на литр, а С-реактивный белок нормальный, то укол скорее всего ни к чему.

Профессор также дала совет по выбору подходящего лекарства.

"Лучше выбрать не просто неорганические кирпичи, а хелатные комплексы, например бисглицинат железа. Там, кстати, дозы обычно ниже – потому что усваиваемость выше почти в 4 раза. К примеру, легкодоступное железо SOLGAR – как раз таки нормально усвоится", – отметила Баранова.

Микробиолог рассказала, что анемией чаще страдают женщины, так как у них кровопотери встречаются чаще и регулярнее. К тому же, спровоцировать болезнь могут беременность и роды. Тем не менее она отметила, что у мужчин анемия тоже бывает, например, после травм.

Ранее эксперты рассказали, что неправильное использование витаминов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Одна из ошибок – это прием витаминов без соблюдения инструкций и предписаний врача.