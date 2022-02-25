Иммунолог предупредил о риске иммунодефицита после COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о риске иммунодефицита после COVID-19.
Эксперт пояснил Ura.ru, что сам вирус не способен привести к иммунодефициту, но его могут вызвать осложнения, тяжелое течение заболевания и постковидный синдром. По его словам, такие изменения организма временны и обратимы.
"Это и бактериальные осложнения, и тяжелые тромбозы. Там могут быть функциональные иммунодефициты. Кроме того, они возникают, если человек принимает препараты, глюкортикостероидные гормоны длительное время. Есть осложнения с тяжелым течением, они сами по себе вызывают вторичные иммунодефициты", – пояснил Крючков.
В свою очередь, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков рассказал, что пациент с коронавирусом рискует подхватить и другой вирус. Он пояснил, что организм выделяет интерферон на первую инфекцию, защищая от проникновения другой. Однако коронавирус способен подавлять интерферонный ответ организма.
Ранее врач общей практики Виктор Лунев рассказал, что постковидный синдром формируется не только у пациентов, переболевших в тяжелой форме, но и у тех, кто перенес его бессимптомно. По его словам, на перенесенную болезнь указывают конъюнктивит, нарушения вкуса и обоняния.
Постковидный синдром отметили у 80% переболевших COVID-19 – ВЦИОМ
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