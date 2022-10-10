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Специалисты рассказали о роли проекта "Школа профессионального роста" в Москве

Специалисты рассказали о роли проекта "Школа профессионального роста" в Москве

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Будущие врачи, а именно офтальмологи, неврологи и пульмонологи, начали подавать заявки в шестой поток "Школы профессионального роста" в Москве. "Школа профессионального роста" – это столичный проект обучения студентов и ординаторов медицинских вузов.

День открытых дверей для будущих врачей прошел на базе Кадрового центра Депздрава. Специалисты рассказали о роли проекта "Школа профессионального роста" в системе столичного здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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