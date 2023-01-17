Собянин: усадьба "Покровское-Стрешнево" будет отреставрирована до конца года

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Сергей Собянин в своем телеграм-канале заявил, что объект культурного наследия – ансамбль усадьбы "Покровское-Стрешнево" – будет отреставрирован до конца 2023 года.

Он напомнил, что с 1980-х годов владельцы усадьбы постоянно менялись. Главный дом пережил несколько пожаров, а садовому фасаду и интерьерам помещения был также нанесен значительный ущерб. Кроме того, была почти полностью уничтожена оранжерея.

"Сейчас усадьба в собственности города. Специалисты приводят ее в первозданное состояние по архивным фото и чертежам. В рамках проекта приведем в порядок главный дом усадьбы, оранжерею, будет восстановлена планировка сада и парка", – уточнил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве отреставрировали жилой дом Военно-инженерной академии, также известный как "Дом с фигурами". В ходе работ были восстановлены утраченные элементы скульптур. Также специалисты заменили металлический каркас, где это было необходимо.



"Дом с фигурами" отреставрировали в Москве

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