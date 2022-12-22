В Москве отреставрировали тротуароуборочную ретромашину

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты закончили работы по реставрации тротуароуборочной ретромашины ТУМ-975 "Труженик", которых в стране осталось меньше 10 штук. Под конец 2024 года она будет представлена на постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Образец установят в историческом здании гаража. Его ранее спроектировал архитектор Константин Мельников.

"Здесь расположится постоянная экспозиция: посетители смогут увидеть уникальную технику, часть которой сохранилась в единственном экземпляре или ограниченном количестве. Сейчас мы ведем работы по реставрации не только самого здания, но и будущих экспонатов", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что "Труженик" выпускался на столичном механическом заводе "Красный путь" с 1963 по 1980 год. Его использовали для уборки улиц.

Ранее сообщалось, что Музей транспорта Москвы отреставрировал автомобиль-трансформер "МазЗил". Уточняется, что образец не имеет аналогов в мире. Автомобиль составлен из двух грузовых авто – ЗИЛ-157 и МАЗ-200.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!