На станции метро "Яхромская" началась подготовка к архитектурной отделке – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Станцию "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена подготавливают к архитектурной отделке платформы, сообщает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В прошлом году на станции "Яхромская" было полностью завершено устройство монолита платформы. Теперь на бетон укладывают рулонную гидроизоляцию, которая обеспечит ее защиту от влаги, после чего планируется приступить к установке гранитных плит светло-серого и красного цветов", – сказал Бочкарев.

Заммэра также отметил, что на стенах участка платформы рабочие продолжают монтировать крепления под установку металлических панелей.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что одна из путевых стен будет закрыта панно, которое состоит из 22 трехслойных панелей из алюминия размером 1,5 на 5 метров каждая. Панели сформируют композицию. Она будет посвящена жизни столицы прошлых лет. Платформа будет отделана деталями красных и белых цветов. Напротив панно стену отделают панелями красного цвета.

Станция Московского метрополитена "Яхромская" находится вдоль Дмитровского шоссе, ориентировочно между Яхромским проездом и улицей 800-летия Москвы. На участке Люблинско-Дмитровской линии на данный момент строятся станции "Лианозово" и "Физтех".

Открытие новых станций улучит транспортную доступность районов Бескудниковского, Восточного Дегунина, Дмитровского, Лианозова и Северного.

Ранее Бочкарев рассказал, что в северном вестибюле строящейся станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро специалисты приступили к работам по устройству основных конструкций технических помещений эскалатора.

По его словам, в северный вестибюль станции входит пассажирская зона и технические помещения.

"Мой район. Навигатор": панно о жизни Москвы появится на станции метро "Яхромская"

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