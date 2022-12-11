Собянин рассказал о дизайне будущей станции метро "Физтех"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За основу дизайна будущей станции метро "Физтех" специалисты взяли научную тематику. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр города рассказал, что станцией будут пользоваться преподаватели и студенты Московского физико-технического института, который расположен недалеко от объекта. Раньше до образовательного учреждения можно было добраться на автобусах или электричках.

"Прямоугольный вестибюль будет с трех сторон окружен колоннами необычной формы – они выполнены в виде больших конусов, расширяющихся вверх и подсвечиваемых изнутри", – отметил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что "Физтех" позволит разгрузить Дмитровское шоссе и сократить время в пути для жителей Северного района и ближайших к нему территорий Московской области.

Ранее сообщалось, что более 500 новых вагонов дополнительно поступит в метро Москвы в 2024 и 2025 годах по обновленному контракту. Новый состав будет более технологичным и современным. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов поведал, что столица с 2010 года закупила свыше четырех тысяч новых и современных вагонов.



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