Более 500 новых вагонов поступит в метро Москвы в 2024 и 2025 годах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 500 новых вагонов дополнительно поступит в столичный метрополитен в 2024 и 2025 годах по обновленному контракту. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"У Москвы сформирован долгосрочный и четкий план по обновлению подвижного состава и поставкам поездов на новые линии, поэтому наши темпы обновления – одни из самых быстрых в мире", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, с 2010 года было закуплено свыше четырех тысяч новых и современных вагонов, парк обновлен уже до 70%.

"С 2024 года в производимый подвижной состав будет внесен ряд улучшений – он будет еще более технологичным и современным", – отметил Ликсутов.

Уточняется, что метрополитен и компания "Трансмашхолдинг" подписали дополнительное соглашение к действующему трехлетнему контракту на поставку вагонов поездов серии "Москва-2020". Согласно документу, сотрудничество продлевается еще на два года.

В октябре текущего года на Кольцевой линии московского метро запустили первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией. На экранах табло, которые оборудовали в новом поезде, теперь можно найти схему с информацией о выходах, номер вагона и оставшееся время до следующей станции.

Ранее Ликсутов рассказал, что в московской подземке было обновлено около 50% турникетов. Специалисты поменяли практически все турникеты на Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской и Сокольнической ветках.

Система быстрых платежей начала тестироваться в московском метро

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!