Систему быстрых платежей начнут тестировать в октябре на турникетах метро Москвы

В столичном метро начинают тестировать новый способ оплаты проезда через QR-коды. Эксперимент стартует в октябре. А когда систему подключат полностью, оплатить проезд можно будет со смартфона практически одним касанием.

Подробнее о новой опции и других IT-решениях для пассажиров – в эфире телеканала Москва 24.