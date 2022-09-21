Четыре чартерных рейса Turkish Airlines прилетели в РФ без чемоданов

Четыре чартерных рейса Анталия – Москва авиакомпании Turkish Airlines прилетели без чемоданов. Единственный сотрудник аэропорта принимал заявления о потере багажа. 600 человек ждали своей очереди, чтобы заполнить документы.

Семьи с детьми и пожилые люди дожидались своей очереди без еды и воды. При этом выйти из аэропорта, не сдав анкету, оказалось невозможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.