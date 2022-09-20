В 78% жилых домов в Москве включили отопление

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают работы, направленные на оснащение жилых домов отоплением. В настоящее время теплом обеспечены 78% жилых домов, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы ведутся в штатном режиме и в соответствии с графиком.

"По состоянию на 10:00 20 сентября отопление включили в 78% жилых домов и более 97% социально значимых объектов", – сообщил заммэра.

Бирюков напомнил, что отопительный сезон в Москве стартовал раньше времени из-за ухудшения погодных условий. В числе первых тепло стали получать социальные учреждения: детские сады, медицинские учреждения и школы.

Отопление в жилых домах начали включать 18 сентября.

"Согласно действующему регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней", – проинформировал Бирюков.

После этого в городе оснастят теплом предприятия торговли и промышленности, добавил заммэра.

Ранее в Москве провели испытания тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона. По словам Бирюкова, в общей сложности специалисты подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.