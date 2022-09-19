Все соцобъекты Москвы подключат к теплу до 20 сентября

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Все социальные учреждения столицы подключат к теплу до 20 сентября. Об этом заявил глава центрального диспетчерского управления Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) Валерий Маслов.

"Сегодня мы планируем максимально закончить подключение этих объектов", – приводит его слова РИА Новости.

Как уточнили в МОЭК, тепло было подано в более чем 15,5 тысячи жилых объектов города, что равно практически половине от их общего количества. Отопление также включили в более чем 6,2 тысячи социальных учреждений, что составляет 78% от их общего числа.

При этом, как уточнил Маслов, представители МОЭК совместно со столичными коммунальщиками в случае неполадок с подачей тепла на объектах оперативно оказывают помощь.

Отопление в Москве начали включать в воскресенье, 18 сентября. Как отмечал заммэра Петр Бирюков, в первую очередь тепло подают в социальные учреждения, в том числе детские сады, школы и поликлиники. Затем отопление включают в жилых домах.

До этого отопительный сезон стартовал в Подмосковье. Отопление в регионе начали включать с 12 сентября.

19 сентября в Москве начала работу горячая линия по вопросам отопления. По ней горожане смогут узнать нужную информацию и оставить заявки о сбоях. В случае необходимости жители столицы смогут обратиться по телефону +7 (800) 100-23-29. Горячая линия будет доступна в период включения теплоснабжения.

