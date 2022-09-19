Отопление включили почти в половине жилых домов Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве отопление включили почти в 50% жилых домов и 78% социальных объектов, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что в настоящее время специалисты столичного комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы.

"Организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, отопление уже включили в почти 50% жилых домов и более 78% социальных объектов", – сказал Бирюков.

Вице-мэр напомнил, что в этом году отопительный сезон в Москве начался досрочно в связи с резким похолоданием. Бирюков пояснил, что в первую очередь отопление было включено в детских садах, школах, поликлиниках и больницах, а также в спортивных учреждениях по соответствующим заявкам. К подаче тепла в жилые дома специалисты приступили в полном объеме в воскресенье, 18 сентября.

"Согласно действующему регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем – предприятия торговли и промышленности", – уточнил Бирюков.

Он отметил, что подготовка к новому отопительному сезону в столице осуществлялась с мая по сентябрь. В рамках этих мероприятий специалисты подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых многоэтажек.

Ранее в Москве начала работу горячая линия по вопросам отопления. По ней горожане смогут узнать нужную информацию и оставить заявки о сбоях. В случае необходимости жители столицы смогут обратиться по телефону +7 (800) 100-23-29. Горячая линия будет доступна в период включения теплоснабжения.

Горожане в том числе смогут сообщить об отсутствии прогрева батарей, недостаточном тепле или протечке. При этом, как уточняется, оставить заявку о неполадках можно будет не менее чем через 5 дней после официального объявления о включении отопления.

