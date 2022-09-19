Названы методы борьбы с осенней хандрой

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С наступлением осени многие россияне чувствуют печаль, грусть, а зачастую сталкиваются с депрессией. Некоторыми методами борьбы с хандрой поделилась руководитель направления исследований и методологии EILab, компании – разработчика цифровой платформы WAY2WEI Екатерина Осипенко. Эксперт посоветовала направить свои негативные эмоции на деятельность.
По ее словам, человек, переживающий состояние грусти, может сфокусироваться на аналитической работе. Осипенко утверждает, что печаль помогает сосредоточиться на получении новой информации. Поэтому она рекомендует занять себя умственным трудом.
Осипенко отметила, что человек может найти какое-либо хобби, которым он не занимался в летний период. Изменения во внешней среде, утверждает эксперт, подталкивают к корректировке направления деятельности.
"Кроме того, важно использовать солнечные дни в холодное время года. Солнце очень важно для нашего эмоционального состояния. Поэтому в дни, когда на улице тепло и солнечно, можно дорогу на автобусе, например, заменить небольшой прогулкой", – поделилась она в беседе с "Газетой.ру".
Решение поможет в будущем спокойнее реагировать на пасмурную погоду и прохладу, считает Осипенко.
Эксперт заверила, что людям, испытывающим негативные эмоции, нужно уметь понимать причину их возникновения. По ее мнению, всегда можно найти плюсы от того или иного периода.
Ранее клинический психолог Иркям Ахмеров заявил, что к ранним признакам депрессии можно отнести ухудшение аппетита, апатию и повышенное чувство тревоги. Помимо этого, нарушение сна и отсутствие коммуникации с окружающими в течение двух недель также сигнализируют о необходимости в обращении ко врачу.
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