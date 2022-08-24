В России начали тестировать начисление зарплат через СБП

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Российские банки начали тестировать начисление зарплат через систему быстрых платежей (СБП), сообщает газета "Известия" со ссылкой на свои источники.
Сервис позволит переводить деньги по выбранным реквизитам в системе быстрых платежей. Это может быть номер телефона и другие уникальные реквизиты гражданина, к примеру, ИНН. При этом банк, куда будут поступать деньги, работник сможет выбрать самостоятельно, не уведомляя работодателя.
В пилотном проекте участвуют пять российских банков. О каких именно кредитных организациях идет речь, не уточняется.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил о продлении программы компенсации малому бизнесу расходов за использование Системы быстрых платежей до конца 2022 года. Он поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подготовить для этого документ.
18 мая Центробанк РФ начал внедрять оплату в Системе быстрых платежей с использованием специальной технологии, благодаря которой можно расплатиться за товар, приложив гаджет к платежному терминалу.
Благодаря внедрению новой технологии появится возможность оперативно производить платеж через Систему быстрых платежей, при этом на стороне магазина необходимо будет иметь лишь обычную QR-наклейку с NFC-антенной.
ЦБ начал внедрение оплаты в СБП с помощью прикладывания смартфона
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